上海核心区域房价未来五年增速跑赢GDP--第一太平戴维斯

全球房地产服务商--第一太平戴维斯上海副董事长，住宅销售部主管朱兆荣近日表示，如果政策方向没有改变，上海的住宅市场今年已进入了上升通道。未来五年，上海住宅的价格还将大幅上升，核心区域高端住宅的房价增速将继续跑赢GDP。他认为，亚洲区域内，往日生机勃勃的香港、新加坡、东京，这些城市的经济增长减缓，房价过高，显然进入瓶颈阶段，但上海仍然充满活力与潜力。路透