上海楼市出现非理性过热情绪 必须加强调控--市委书记

路透北京3月6日 - 针对今年以来上海楼市加速升温，上海市委书记韩正周日表示，楼市出现非理性过热市场情绪，抬高了房价，对此高度关注，政府必须加强调控。

他在全国两会（政协和人大会议）期间称，房地产市场健康发展不仅是经济问题更是民生问题，各地房地产市场差异性很大，因城施策是非常正确的。

“最近上海房地产市场出现非理性过热的市场情绪，这种情绪抬高了房价，对房地产市场健康发展是不利的，我们必须高度关注。”韩正在上海代表团会议上答记者问时称。

他强调，住房是特殊商品，政府必须加强调控，调控应科学符合规律，对有超过2,400万人口的上海来说，人多、供应有限，解决住房问题根本是要解决市场和保障两个体系。

韩正指出，市场体系要按三个为主的原则进行调控，即以居住为主、市民为主、普通商品房为主；保障体系则要多措并举，解决中低收入和困难家庭的住房需求。同时对违法违规扰乱市场的行为，应当依法严肃处理。

今年春节后上海楼市涨势可谓疯狂，中国指数研究院2月数据显示，上海新建住宅价格指数同比和环比分别涨15%和0.2%，而二手住宅价格指数2月涨幅分别达到23%和1.82%。

中国住房和城乡建设部部长陈政高周六表示，住建部高度关注一线城市房价近期表现，正和北上广深（北京、上海、广州和深圳）四个城市密切联系沟通，这四个城市承担调控主体责任，正想方设法稳定市场。[nL3S16D09G]

上海稍早已出台新政优化土地和住房供应结构，明确要求进一步加大商品住房用地中小套住房供应比例，中心城区不低于70%，郊区不低于60%。（完）