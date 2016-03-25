焦点：上海打响一线楼市调控第一枪 料成过热地区政策风向标

作者/宿泱韫

路透北京3月25日 - 在中国楼市调控“因城施策”总基调下，房价高企的上海周五挥出重拳，提高二套房首付比例并从严执行限购，成为近期首个出台严厉限制政策稳定楼市的一线城市，料对其它房地产过热地区显现一定示范效应。

业内人士预计，新政出台后，短期内将明显抑制上海的改善和外地人购房需求，上海楼市交易将大幅降温，房价涨势也将趋缓，短期有显着抑制效果。

“这个政策对上海市场影响很大，非本地户籍占购房者一半，改善需求是市场主流，这两块都受到新政限制，预计上海房价涨幅会大幅回落。”中原集团研究中心总监刘渊表示。

在上海房价经历近一年快速上涨后，继2月宣布优化土地和住房供应结构，上海市政府周五又宣布开始执行一系列楼市调控措施。具体包括二套普通房首付不低于五成，二套非普通首付不低于七成，购房人须承诺首付款为自有资金；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限由两年提高至五年；购房人的限购审核将前置至交易备案环节。

去年3月底，央行联合住建部、银监会下发通知，对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭购买普通二套房，最低首付款比例调整为不低于40%。使用住房公积金贷款购买首套普通自住房，最低首付20%；拥有一套住房并已结清贷款的家庭，再次申请住房公积金购房，最低首付30%。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，政策推出后，购房门槛明显提高，部分购房者的置业策略或已经打乱，不排除近期会有恐慌性购房的现象出现。

但对房价走势他相对乐观，称今年上海房地产市场的房源数量已经不足，所以即便有一个价格下行的趋势，在短期内可能不会明显。相对短的去库存周期，以及补给不到位的楼盘供应，可能依然会促使房价继续维持在3.6万元/平方米的均价水平上。

自去年中以来，中国多次降息以及放宽房地产市场调控政策，令国内房市逐步升温，京沪深等一线城市成为领头羊。中国指数研究院2月数据显示，上海新建住宅价格指数同比和环比分别涨15%和0.2%，而二手住宅价格指数2月涨幅分别达到23%和1.82%。

“短期涨势当然会缓和，不排除少量楼盘5月份开始有些降价。”上海盘谷房地产有限公司总经理宋海有些忧虑地指出，但2年半到3年后开始，积压的需求会爆发，象2014年的北京一样，房源缺乏，恐慌性购房导致价格更大幅度上涨。

**政策风向标**

上海此次应对房价过快上涨，可谓雷厉风行，力度也是空前严厉，可能成为热点地区房地产政策风向标。但也有业内人士担忧，过猛的行政限制举措，打乱市场运行节奏，虽然能遏制需求，但未从根本上解决问题，其它城市即使想效仿恐怕也不愿意下此重手。

德国商业银行中国经济学家周浩认为，上海此举可能成为大城市房地产政策的一个转折点。一方面，为应对经济下行和加快中小城市房地产去库存，货币政策将继续保持宽松；另一方面，对于房价过快上涨的城市，行政手段可能会被更频繁地使用。

不过他也指出，考虑到供需状况，大城市房价可能仍将持于高位。

“市场比较火爆，采取一些措施稳定，这很正常，政府一再强调因城而治，差异化，各个城市根据自己需要制定政策。”房地产专家、原住建部政策研究中心副主任王珏林表示。

他预计，其它一线城市跟进上海收紧政策的可能性有，因为一线城市确实比较热，对于举措，他表示“其实调控稍微紧一点就够了。”

据证券时报报导，深圳经济特区金融学会周三下发了《关于加强个人住房贷款风险控制措施的决议》，并决定于3月28日执行。决议内容包括“合理把握住房贷款规模”、“严格控制‘首付贷’，加强首付贷款资金来源审查”、“加强购房人偿债能力审查”等内容。其实第七条“住房贷款申请日前两年内有两次住房贷款记录的，应拒绝受理”可能对购房者有一定的心理影响。

中原集团的刘渊则认为，北京之前房价涨的不多，而且已经有社保年限五年和20%住房转让所得个税的严格规定，短期难有新政出台；而深圳是投资客比重太高，政策太严可能会崩盘，经受不起。

中国房价上涨过快的热点城市最近已有动作。苏州市最新发布新政，提出加强土地供应管理，完善商品房预售管理，备案预售房价一年内不宜超过12%等十项措施。中国指数研究院百城房价指数显示，苏州2月新建住宅价格指数环比上涨5.56%，在百城中涨幅高居次席。

中国总理李克强表示，今年要因城施策，促进房地产市场平稳发展。住房和城乡建设部部长陈政高两会时期称，国内三四线城市的房价现在大体上是回落的，问题和矛盾主要集中在一线和一部分二线城市；现在的一项重要任务是稳定一线城市和部分二线城市的房价。

2月中国房价加速上行且领跑阵营扩容。70个大中城市新建住宅销售价格同比升3.6%，连续第五个月上升且涨幅扩大至2014年6月以来的新高。北京、上海和深圳的新建商品住宅价格指数同比分别上涨14.2%、25.1%和57.8%，位居70个大中城市前三。（完）

（邵晓忆对本文亦有贡献。）