上海房地产调控力度不减--市长

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透上海4月17日电---中国上海市政府工作会议表示,将保持房地产调控连续性,调控力度不减、政策不变,确保全年房价稳中有降目标的实现.同时将确保保障性住房进一步惠及群众.
上海市市长韩正在昨日会议上指出,今年上海要继续大力推进保障性住房建设,着力解决群众最关心的三件事:保证住房质量,保障房都要成为优质工程;增强透明度,确保公正、公平、公开配售;提高社会管理和服务设施配套水平.
据新华网报导称,上海市副市长沈骏介绍,今年上海保障性安居工程要新开工和筹措1,100万平方米、17.08万套,可供应770万平方米、11.4万套.力争在今年10月底前完成全年目标任务.
据中国指数研究院发布最新住宅均价报告,北京等十大城市中,7个城市环比下跌,其中天津下跌2.33%,跌幅最大,北京、杭州等5个城市跌幅介於0.2%-0.7%之间,上海跌幅最小为0.94%.
为遏制投机投资性购房,中国上海市政府此前发布通知称,将严格执行住房限售政策,并明确本市户籍范畴及本市户籍子女可购房的标准.此举意味着"居住证满三年可享本地户籍购房资质"已无可能.
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。