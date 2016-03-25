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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 25日 星期五 13:25 BJT

上海提高二套房首付比例并从严执行限购

在上海房价经历近一年快速上涨后，上海市政府周五宣布一系列措施促进房市平稳发展，包括提高二套房首付比例并从严执行住房限购政策。此举意在缓解本地房地产市场供求紧张局面，给过快上涨的上海房价“踩刹车”。二套房房贷政策调整是本次上海房市新政的重心。路透

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