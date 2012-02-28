上海官员称执行住房限售政策无变化

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海2月28日电---针对部分媒体关於上海楼市调控政策出现微调的报导,中国上海市住房保障和房屋管理局局长刘海生称,将继续严格执行国家和本市房地产市场调控的各项政策措施,严格执行住房限售政策,政策不改变,力度不放松,抑制投资投机性购房.
周二刊登在该局网站的新闻稿称,上海将贯彻国务院办公厅,关於进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知精神,执行住房限售政策没有变化.
近期有本地报导称,外地户籍居民持长期居住证满三年,可享受上海本地户籍居民的同等购房资质,也就意味着此类外地户籍居民可以购买第二套房.
不过中国证券网周二报导称,经联系多家房地产交易中心,均表示该政策已被叫停,接到上海市房管局通知,通知时间为上周.
尽管中央政府坚持房地产调控口径未变,近期部分地方出台楼市微调措施,引发地方政府能否严格执行中央政府房地产调控政策的疑问.
芜湖市此前也曾出台楼市微调政策,称将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.
新华社此前援引中国安徽芜湖市政府负责人并强调,该市新出台的房产政策并非是对调控政策的"松绑"和"救市".
--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。