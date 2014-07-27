上海食药监局爆新线索 上海福喜将过期肉饼更改日期后出售

路透上海7月26日 - 在上海电视台爆光上海福喜涉嫌提供过期肉等之后，上海市食品药品监督管理局介入调查，近日查实了上海福喜新的涉嫌违法线索，即福喜将退货的去年5月生产的六个批次烟熏风味肉饼，更改包装，篡改生产日期。

这六个批次的烟熏风味肉饼，实际保质期至今年2月，上海福喜将其生产日期篡改为今年1月，食品名称更改为“风味肉饼”，共计4,396箱（7.2公斤/箱），目前已销售3,030箱，其余尚未销售，均被上海食药监封存。

据介绍，截至周五，上海市食药监局已经发现涉嫌问题食品麦乐鸡18吨，烟熏风味肉饼78.1吨、小牛排48吨，共计144.1吨，均已封存。涉嫌问题食品已被控制，并已收样送检。

上海市食药监局负责人指出，福喜公司涉嫌用过期等劣质原料生产加工食品的行为严重违反中国法律，引起了上海及全国百姓的愤怒，严重打击了消费者的信心，消极影响和严重后果不可估量。

上海福喜公司是美国福喜集团全资子公司，是麦当劳(MCD.N)、百胜集团(YUM.N)旗下肯德基、星巴克(SBUX.O)等国外品牌的供应商之一。上海电视台稍早报导称，上海福喜的员工加工过期肉，以及将掉在地上的肉重扔回生产线，拣出的次品混入正品生产线。

上海市食药监局官员稍早已表示，初步调查表明，上海福喜食品有限公司涉嫌有组织实施违法生产经营食品行为。而上海福喜的负责人、质量经理等五名涉案人员已被依法刑事拘留。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。