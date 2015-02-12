上海自贸区内企业和金融机构可自主境外融资--央行（更新版）

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透上海2月12日 - 中国央行上海总部周四表示，上海自贸区内的企业和金融机构可自主开展境外融资活动，并将上调区内经济主体从境外融资的杠杆率，企业融资规模从资本的一倍扩大到二倍。业内人士认为监管层开始或通过总额管理以控制风险。
央行上海总部在记者会前发布新闻稿称，上海自贸区内企业和金融机构可自主计算境外融资规模、自主权衡境外融资结构。
“此次细则颁布意味着自贸区内企业资本项目账户可兑换就实现了，下一步将积极探索个人资本账户可兑换。”央行上海总部副主任张新表示。
上海常务副市长屠光绍指出，人民币国际化最大的制约就是资本项下可兑换，今天发布的细则是推进资本项目可兑换的重要步骤，特别是本外币境外短期融资，使人民币持有使用回流形成好的良性循环。
某商业银行人士称，自贸区内企业资本账户放开，虽然资金使用还是要在自贸区内，但企业可以通过实物租赁转租等方式，将资本转移到区域外，这一点很难管理，所以监管层初期会通过总额管理的方法控制风险，未来再逐步扩容。
“之前我们给区内企业做大宗平台建设，最大的问题就是资金不够，现在细则出来了，基于FT账户下可以拿到境外低成本资金，获得更大的融资规模，同时，离岸人民币有买债机会了。”另有接近监管层人士对路透表示。
中国央行上海总部周二表示，今年将加快推进资本项目可兑换，在上海施行将直接投资外汇登记下放至银行，简化直接投资项下外国投资者出资管理。
新闻稿称，上海自贸区内银行可从境外融入本外币资金，非银行金融机构如证券公司等，也能从境外融入资金；鼓励企业和金融机构使用人民币资金。（完）
(发稿 李铮/李贺；审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。