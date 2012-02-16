沪综指收低0.4% 调控料难实质放松打压市场人气

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透北京2月16日电---中国股市沪综指周四小幅收低.央行上日发布报告显示货币政策料难现实质放松,打压市场人气.分析师并表示,沪综指在经过年初以来持续四周上涨後,本轮反弹或将接近尾声.
沪综指.SSEC收报2,356.860点,跌9.842点或0.42%.今日沪市A股成交金额减至836亿元人民币,上日为874亿元.
浙商证券分析师张延兵称,央行报告显示调控政策难以实质放松,对今日大盘走势造成一定负面影响,而下调存款准备金率的市场预期久未兑现,亦打压人气.
中国央行定调今年货币政策 M2预增14%左右.虽然中国政府表示宏观政策将从一季度起预微调,但从今年广义货币供应量(M2)增速目标降低2个百分点看,"紧平衡"仍有望成为央行今年货币政策主基调,调控力度料难实质放松.
联讯证券分析师曹卫东则称,"沪综指已连续四周上涨,在本轮反弹中,持续领涨的不多,很长时间都是ST在上涨,说明不是很大的一轮行情,是去年四季度大幅下跌後的超跌反弹."
他认为,短期上方沪综指半年线2,385点附近将形成一定阻力,而若近期股指回落跌破2,300点,将加剧跌势.
昨日领涨的有色金属和ST板块今日跌幅居前,显示前期累计涨幅较大的个股出现一定程度套现.
沪深300指数3月合约尾盘报2,539.0点,跌0.6%,成交量为316,171手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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