沪综指收低0.4% 调控料难实质放松打压市场人气

路透北京2月16日电---中国股市沪综指周四小幅收低.央行上日发布报告显示货币政策料难现实质放松,打压市场人气.分析师并表示,沪综指在经过年初以来持续四周上涨後,本轮反弹或将接近尾声.

沪综指.SSEC收报2,356.860点,跌9.842点或0.42%.今日沪市A股成交金额减至836亿元人民币,上日为874亿元.

浙商证券分析师张延兵称,央行报告显示调控政策难以实质放松,对今日大盘走势造成一定负面影响,而下调存款准备金率的市场预期久未兑现,亦打压人气.

中国央行定调今年货币政策 M2预增14%左右.虽然中国政府表示宏观政策将从一季度起预微调,但从今年广义货币供应量(M2)增速目标降低2个百分点看,"紧平衡"仍有望成为央行今年货币政策主基调,调控力度料难实质放松.

联讯证券分析师曹卫东则称,"沪综指已连续四周上涨,在本轮反弹中,持续领涨的不多,很长时间都是ST在上涨,说明不是很大的一轮行情,是去年四季度大幅下跌後的超跌反弹."

他认为,短期上方沪综指半年线2,385点附近将形成一定阻力,而若近期股指回落跌破2,300点,将加剧跌势.

昨日领涨的有色金属和ST板块今日跌幅居前,显示前期累计涨幅较大的个股出现一定程度套现.

沪深300指数3月合约尾盘报2,539.0点,跌0.6%,成交量为316,171手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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