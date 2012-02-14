调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比略有回落
路透上海2月28日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回落。近期股市持续上涨后接近前期高点，市场需要新的上涨逻辑，基金经理普遍持谨慎观望态度。
路透北京2月14日电---中国股市沪综指周二缩量小幅收跌.大盘在前几日上涨後交投逐步趋淡,2,350点附近仍面临较大压力.分析人士指出,市场信心似开始转向不足,短线大盘仍面临调整压力.
沪综指.SSEC收报2,344.771点,跌7.084点或0.3%;今日沪市A股成交金额连续第三个交易日减少,今日较上日萎缩逾一成至662亿元人民币,上日为776亿元.
"前四个交易日上涨或持平,量能持续萎缩,市场已录得较大涨幅,且在2,350点面临较大压力,上涨动力不是很充沛."湘财证券策略分析师徐广福称.
他并指出,虽然有温总理所称政策预调微调从一季度开始的利好,但是包括1月宏观数据不佳在内的整体利空打击市场信心,预计沪综指短期高位震荡整理或回探的可能性较大.
今日ST板块整体表现突出,多家个股涨停报收,令市场心态更趋谨慎.
沪深300指数2月合约尾盘报2,521.6点,跌0.41%,成交量为282,263手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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