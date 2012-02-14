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中国财经 | 2012年 2月 14日 星期二 15:12 BJT

沪综指收跌0.3%

路透北京2月14日电---中国股市沪综指周二缩量小幅收跌.大盘在前几日上涨後交投逐步趋淡,2,350点附近仍面临较大压力.分析人士指出,市场信心似开始转向不足,短线大盘仍面临调整压力.

沪综指.SSEC收报2,344.771点,跌7.084点或0.3%;今日沪市A股成交金额连续第三个交易日减少,今日较上日萎缩逾一成至662亿元人民币,上日为776亿元.

"前四个交易日上涨或持平,量能持续萎缩,市场已录得较大涨幅,且在2,350点面临较大压力,上涨动力不是很充沛."湘财证券策略分析师徐广福称.

他并指出,虽然有温总理所称政策预调微调从一季度开始的利好,但是包括1月宏观数据不佳在内的整体利空打击市场信心,预计沪综指短期高位震荡整理或回探的可能性较大.

今日ST板块整体表现突出,多家个股涨停报收,令市场心态更趋谨慎.

沪深300指数2月合约尾盘报2,521.6点,跌0.41%,成交量为282,263手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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