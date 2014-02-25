沪综指收低逾2% 创五个月最大单日跌幅

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京2月25日 -中国股市沪综指周二收低逾2%创五个月最大单日跌幅，并连续第四日下跌，创业板股票整体跌幅居前。分析师指出，今日市场情绪受昨日地产板块杀跌的负面影响，加之前期炒作的题材性板块出现补跌，导致个股出现全线下挫。
沪综指.SSEC收报2,034.219点，跌42.467点或2.04%，此前最大单日跌幅为去年9月17日的2.05%；上证A股今日成交额1,275亿元人民币，上日为1,069亿元。
“两会之前的政策预期逐渐兑现效应，导致已有预期的获利盘回吐，另外昨天地产股的大跌使得市场情绪发生了转变，导致之前一些获利盘出现了快速回吐的进程。”信达证券策略分析师艾宜称。
华创证券策略分析师胡国鹏表示，房地产板块对整个经济影响较大，市场对该板块的担忧导致投资者预期经济下滑可能会带来部分系统性风险。
此前技术指标高位背离严重的深圳创业板指数P收跌4.372%，上证金融地产行业指数.SSEFN收跌1.62%。
沪深300指数.CSI300收报2,157.909点，跌2.56%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,152.6点，跌2.43%，成交669,108手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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