沪综指收跌至近六个月新低 市场心态谨慎

路透北京1月20日 -中国股市沪综指周一收跌至近六个月新低。分析师表示，新股将大批量上市会带来资金分流，同时春节临近市场心态趋于谨慎，今日大盘破位下跌，前期涨幅较大的医疗、制药板块领跌大盘，量能极度萎缩则预示短线可能出现技术性反抽。

沪综指.SSEC收报1,991.253点，跌13.696点或0.68%，此前最低收盘为去年7月30日的1,990.06；上证A股今日成交额482亿元人民币，创逾13个月最低，上日为570亿元。

“新股申购和上市交易都会带来炒新资金的分流，加之春节期间是一年中资金最紧张的时期，整个宏观层面和市场层面的资金紧张都会给市场带来压力。”方正证券策略分析师陈敏表示。

周日晚间深交所公告显示，本轮新股发行改革重启后，新宝股份、良信电器、我武生物等深市首批8只新股将于1月21日集中上市。

上周五上市的IPO重启后首只新股纽威股份(603699.SS)收报跌停至22.81元。

陈敏并认为，目前的经济增速基本符合市场预期，处于投资者能够接受的范围之内，对市场影响较为有限。

中国国家统计局周一公布，2013年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，在市场预期范围内，未来料将延续平稳态势。

沪深300指数.CSI300收报2,165.993点，跌0.57%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,185.2点，跌0.55%，成交555,200手。（完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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