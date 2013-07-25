沪综指续收跌 中小市值股回调

路透上海7月24日 - 中国股市沪综指周四收市继续下跌。分析师指出，前两天大幅震荡的金融股和周期股今出现企稳，但是近阶段一直领涨的中小市值股票，尤其是创业板股票，因获利抛压出现大面积回调，令大盘重心略有下移。

沪综指.SSEC收报2,021.174点，跌12.155点，或0.60%。上海A股成交额为861亿元人民币，上日为936亿元。

“（中小市值股票）风险已经很大了，你看那些前期领涨的创业板股票跌的幅度较大，明显有资金出逃的迹象。”浙商证券策略分析师王伟俊说。

他指出，包括创业板在内的中小盘股前期炒得较为狂热，估值与主板偏离度较大，预计未来可能会出现较长时间的调整。因股市基本面没有改善，主板个股亦难有吸引力，预计近阶段大盘仍会维持弱势震荡。

创业板指数P收跌4.398%，昨日该指数已创下逾两年半以来的高点。深圳前十大跌幅榜中，有七家创业板公司封住跌停。

沪深300指数.CSI300收跌0.51%，报2,237.683点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,212.8点，跌0.8%，成交1,097,629手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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