沪综指震荡近收平 金融、石化等权重板块跌幅居前

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透北京4月14日 -中国股市沪综指周一震荡近收平，金融、石化等权重板块跌幅居前，外围股市普跌及本周限售解禁压力大增加剧市场分歧。分析师表示，当前市场结构性行情依然明显，后市将延续震荡格局。
沪综指收盘报2,131.539点，涨0.997点或0.05%，上证A股今日成交额864亿元人民币，上日为1,115亿元。
“靠交易机制的创新难以从根本上改变蓝筹股的吸引力，成交量低还是没有增量资金进来。”方正证券策略分析师陈敏表示。
他并指出，当前宏观经济仍处于下行轨道中，一季度的数据显示短期经济仍不乐观；若无更多的增量资金入场，大盘蓝筹股仍将属于脉冲性行情。
数据显示，本周将有23家公司拥有近500亿元的限售股解禁。尽管实际解禁市值约333亿元，也仍然达到最近11周以来的新高。
今日银行保险等金融股及石化、大型蓝筹股整体跌幅居前，中信银行(601998.SS)收跌1.96%，上海石化(600688.SS)收跌2.88%。
沪深300指数.CSI300收报2,268.613点，跌0.09%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,272.4点，跌0.09%，成交497,411手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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