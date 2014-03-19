沪综指小幅收跌 地产金融股承压

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海3月19日 -中国股市沪综指周三小幅收跌。分析师指出，小型地产商浙江兴润的资金断裂，引发投资者对国内房地产业前景的忧虑，部分地产股及银行股出现下滑；所幸部分大盘蓝筹股走势稍强，助午后跌幅逐步缩减，守住2,000点整数关口。
沪综指.SSEC收报2,021.734点，跌3.462点或0.17%，日低为2,002.441点；上证A股今日成交额794亿元人民币，上日为835亿元。
“浙江小房产商违约事件，使得大家认识到房地产业存在较大风险，再说大盘上档阻力已显露，成交也放不出来，大盘出现调整在意料之中。”长江证券分析师宋中庆指出。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌0.61%；A股房地产龙头万科(000002.SZ)收盘跌1.32%，两者均跑输大盘。而香港市场上中资房地产股周三亦走低，拖累恒指表现。
兴润置业近期因实际控制人涉嫌非法吸收公众存款罪而出现资金链断裂，在35亿元总负债中涉及15家银行共计24亿元贷款。中国人民银行已表态没有参与该企业相关风险处置，而当地政府牵头，金融监管部门及相关银行周二召开了债务协调会。
沪深300指数.CSI300收报2,120.870点，跌0.81%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,102.4点，跌0.1%，成交246,741手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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