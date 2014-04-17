沪综指小幅收跌 IPO临近开启致市场谨慎观望

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月17日 -中国股市沪综指周四收跌，整体继续呈震荡之势。分析师表示，近期经济疲弱形势进一步明朗，且IPO开启临近令市场更多的倾向于谨慎观望。
沪综指收盘报2,098.885点，跌6.237点或0.30%，上证A股今日成交额 742亿元人民币，上日为750亿元。
“政策形势日趋明朗，它影响的边际效应在递减，市场在持续反弹后有个调整，符合预期。”中银国际证券分析师周荣华表示。
他并指出，目前市场特点仍是存量资金博弈主导下的跷跷板行情，权重板块在经过估值修复后进入暂时休整阶段，市场热点更多体现为主题投资。
有媒体报导称，数家排队待审的拟上市企业已接到通知，本周五将进行IPO申请材料预披露。
创业板指数P收涨0.61%，上证金融地产行业指数.SSEFN收跌0.47%。
沪深300指数.CSI300收报2,224.803点，跌%；沪深300指数期货主力5月合约收报2,226.2点，跌0.26%，成交398,857手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
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