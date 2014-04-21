沪综指收跌1.5%至半个月新低 IPO再启预期令大盘承压

路透北京4月21日 -中国股市沪综指周一收跌1.5%至半个月新低。受IPO重启临近消息影响，大盘放量震荡下行个股普跌。分析师表示，投资者面对新股发行即将启动显得信心不足，但在政策微刺激的市场环境下，料后市将持续震荡调整行情。

沪综指收盘报2,065.826点，跌31.922点或1.52%，此前收盘低点为4月4日2,058.83点。上证A股今日成交额815亿元人民币，上日为725亿元。

“它(IPO)应该是从心理层面的冲击去影响市场。”方正证券策略分析师陈敏表示，按以往正常流程，IPO申报材料预披露后仍需要1-2个月的时间才会有企业发行上市，但不排除监管层加快上市审批进程。

中信证券(600030.SS)周一发布报告认为,IPO重启最快可能在5月，首批上市的已过会26家企业融资需求可能接近200亿元人民币，今年8-9月可能迎来IPO高潮。预计今年剩余七个月可能有224家企业进行IPO，总资金需求大约在6,100亿元。IPO重启再临对创业板有压制作用。

在中国证监会上周五修订IPO审核流程后，多家拟上市企业连夜公布招股说明书申报稿。这是时隔一年半后首次有IPO（首次公开发行）排队企业进行预披露，意味着证监会发审会重启的临近。

沪深300指数.CSI300收报2,187.248点，跌1.67%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,179.0点，跌2.02%，成交706,621手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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