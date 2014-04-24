沪综指收跌创近三周新低 投资者情绪悲观

路透北京4月24日 -中国股市沪综指周四收跌创近三周新低。主力一度动用地产股护盘但效果有限，股指盘中冲高随即回落。分析师表示，短期料以弱势阴跌为主，稳增长政策预期和IPO发行情况将决定后续走势。

沪综指收盘报2,057.033点，跌10.349点或0.50%，此前收盘低点为4月3日2,043.70点；上证A股今日成交额643亿元人民币，上日为661亿元。

“主要是情绪的问题，IPO消息出来有点影响，资金面问题不是特别大。”华创证券策略分析师胡国鹏称。

证监会23日继续发布IPO预披露企业名单，晨光文具、华电重工等10家拟上市企业进行预披露，其中7家拟登陆沪市主板，3家拟登陆深市中小板。加上此前预披露的三批合计65家企业，目前已有75家企业预披露招股说明书申报稿。

他并表示，前期投资者对公司业绩预期有所调低，但创业板连续下挫对于市场情绪冲击仍较大。

为稳住下行的经济增速，中国国务院连续第三周出台定向微刺激措施，在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。

金地集团(600383.SS)因被安邦人寿举牌逆势涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,190.474点，跌0.19%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,179.4点，跌0.16%，成交663,094手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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