沪综指放量收升2%至逾一个月新高

路透北京2月10日 -中国股市沪综指周一放量收升2%，至一个多月收盘新高。春节期间A股躲开海外市场大跌并迎来近两日大幅反弹，加之新股发行面临短暂空窗期，投资者预期本周央行会继续逆回购，市场短期情绪转暖。

分析师并指出，今日市场形成普涨格局，但总体主板仍未摆脱调整格局，目前仍属超跌修复行情。

沪综指.SSEC收报2,086.067点，大涨41.570点或2.03%，此前收盘高点为1月2日的2,109.39点；上证A股今日成交额1,125亿元人民币，较上日的677亿元放大逾六成，此前成交额高点为去年12月4日的1,351亿元。

“央行四季度货币政策执行报告“保持适度流动性”的阐述引发了市场遐想，盘面对此做出了反应，如果后期继续有政策出台的话，行情上行的确定性将会更高。”方正证券策略分析师陈敏表示。

中国央行周六公布的去年四季度货币政策执行报告，除一如既往表示继续实施稳健的货币政策外，并强调将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

深圳创业板指数P收涨1.352%至1,553.415点，续创收盘新高。

国信证券资深策略分析师闫莉表示，近期市场对新兴产业追捧使创业板走势强于主板，但短期存在明显超买，创业板指数上冲接近1,600点回落概率加大。

沪深300指数.CSI300收报2,267.534点，涨2.49%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,261.6点，涨2.22%，成交569,933手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。