沪港通首周叫好不叫座 CNH波动性提高仍可期

2014年11月17日在上海拍到的一家证券营业所的图片。 REUTERS/Aly Song

作者 李然

路透北京11月21日 - 沪港通问世首周有些“叫好不叫座”，不但额度使用连续收缩，预想中对于离岸人民币(CNH)汇率的冲击也非常有限。不过分析人士指出，沪港通交易在中长期料将趋于活跃，这会提高CNH汇率的波动性，并带动在岸汇率的市场化发展。

从机制上看，沪港通不仅仅是资本流通的新渠道，它更将境内外资本市场与外汇市场紧密联结在一起，而CNH汇率正是对接点上的关键环节。国际资本进入国内A股市场，和国内资金输出H股市场，均需假道CNH进行资金兑换。

“沪港通不仅是一个渠道，而是对接了一个平台，使全球经济、市场的联动更为紧密。境外事件对于A股的影响会更快、更激烈，我们的经济事件（对海外市场）也会更有影响。”一位不愿具名的中国证监会官员周四在北京一小型论坛上评论称。

一旦这成为现实，CNH汇率将不再是离岸人民币这一相对独立的资金池自己的游戏。一中资大行驻香港外汇交易员预测，股票市场以后活跃了，CNH的市场应该会更加波动，国内外基本面因素将会更为迅速地体现在汇率价格上。

不过交易员们也承认，本周CNH受沪港通影响较为有限，低于此前预期。周初沪港通启动当天CNH有过明显上涨，不过推升离岸人民币的因素之一，却是由于南向资金少于预期，令此前押注人民币卖盘偏多的美元多头倍感失望而平盘止损。

数据显示，沪港通首周资金额度使用量逐日减少，沪股通每日使用额度从周一的100%降至周四的7.7%，港股通则从周一时的16.6%，降至周四时的1.9%。需要注意的是，额度使用反映的是买卖股票相抵后的净额变动。

这引发市场对沪港通遇冷的担忧，但官方人士仍然保持充足的信心，回应称开闸初期进入市场的机构投资者多以对冲基金为主，而更为稳健的共同基金需要相对更长的时间，对交易规则、合规、结算等方面进行对接，同时也要对沪港通运行进行深入观察；此外个人投资门槛相对较高，也影响资金参与程度。

“我们对沪港通的评估是很成功。路修好了，不会马上堵车。”上海证交所资本市场研究所所长助理曾刚在上述论坛表示。

瑞银研究报告则从另一个侧面指出，CNH汇率波动性后期受沪港通的影响会更加明显，因为投资者初期选择在掉期市场换入人民币资金，而非在即期市场直接买入所需资金。这么做的效果是离岸美元/人民币掉期点数上行，这在近几个月间已有所体现。最终掉期价格不再有比较优势时，投资者还是会选择在即期市场进行操作，使资金进出更多体现在即期汇率。

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 76,584.3 233

2. 渣打 48,417.1 158

3. 星展 24,803.4 69

4. 法巴 22,457.4 78

5. 中国银行 18,702.4 37

**本周市场动态**

--中银香港(2388.HK)周五称，自本周一取消香港居民兑换人民币限制以来，换汇量大增，预料国债零售部分认购反应比去年热烈。

--中国财政部今年在香港发行第二批国债，面向机构投资者总计90亿元人民币的部分，录得2.8倍超额认购，发行代理指结果优于预期。

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周三称，澳大利亚政府机构将首次发行离岸人民币债券，成为继英国政府、加拿大大不列颠哥伦比亚省政府之后，第三个发行离岸人民币债券的发达国家政府机构。

--台湾柜买中心周三称，明年国际债券发行目标达1,500亿台币以上，其中宝岛债非陆银发行总量目标为1,000亿台币。

--中国央行周二决定，授权中国银行(3988.HK)(601988.SS)悉尼分行担任悉尼人民币业务清算行。（完）

(审校 张喜良)

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