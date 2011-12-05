沪综指收跌1.2%至近一个半月新低

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京12月5日电---中国股市沪综指周一震荡收低逾1%,创近一个半月最低收位,市场人气低迷,此前政策利好难抵市场对宏观经济基本面的担忧,短线获利回吐盘亦对大盘施压.分析师预计,沪综指短线继续维持弱势震荡下跌.
沪综指.SSEC收报2,333.229点,跌27.435点,上一低位为10月21日的2,317.275点;今日A股成交额减至485亿元人民币,上日为571亿元.
华融证券策略分析师范贵龙认为,今日沪综指向下的压力主要来自经济基本面.虽然上周央行宣布下调存款准备金率,但政策变化反映在经济面上还需时间,提振作用有限,市场反而对利空消息比较敏感,担忧国内经济增长.
"预计短期内大盘在2,307上方震荡,若本周五公布的宏观数据表现不佳,甚至可能跌破前期低点."他称.不过他也指出,本周资金面状况相对良好,公开市场有350亿元资金到期,且存准率自今日起下调,或对大盘有些支撑.
沪深300指数12月合约尾盘报2,534.8点,跌1.19%,成交量为258,277手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进 路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。