沪综指收跌1.2%至近一个半月新低

路透北京12月5日电---中国股市沪综指周一震荡收低逾1%,创近一个半月最低收位,市场人气低迷,此前政策利好难抵市场对宏观经济基本面的担忧,短线获利回吐盘亦对大盘施压.分析师预计,沪综指短线继续维持弱势震荡下跌.

沪综指.SSEC收报2,333.229点,跌27.435点,上一低位为10月21日的2,317.275点;今日A股成交额减至485亿元人民币,上日为571亿元.

华融证券策略分析师范贵龙认为,今日沪综指向下的压力主要来自经济基本面.虽然上周央行宣布下调存款准备金率,但政策变化反映在经济面上还需时间,提振作用有限,市场反而对利空消息比较敏感,担忧国内经济增长.

"预计短期内大盘在2,307上方震荡,若本周五公布的宏观数据表现不佳,甚至可能跌破前期低点."他称.不过他也指出,本周资金面状况相对良好,公开市场有350亿元资金到期,且存准率自今日起下调,或对大盘有些支撑.

沪深300指数12月合约尾盘报2,534.8点,跌1.19%,成交量为258,277手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进 路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。