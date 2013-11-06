沪综指小幅收跌 三中全会前投资者交易意愿不强

第二季香港GDP增速料减慢至2.6% 首季预测增长3.3%--香港大学
路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
路透北京11月6日 -中国股市沪综指周三小幅收跌。今日尽管石化股反弹，但在汽车股领跌下，大盘维持弱势调整。分析师指出，十八届三中全会召开在即，投资者交易意愿不强；目前大盘头部形态已经形成，短期料盘整以待消息面明朗。
沪综指.SSEC收报2,139.607点，跌17.633点或0.82%；上证A股今日成交额为863亿元人民币，上日为778亿元。
“基本上还是延续了前期的一个弱势格局。”东方证券策略分析师王平指出，从资金面上看，今日招标的五年期国债中标利率有上升趋势，说明市场资金情况依然偏紧，这对股市人气也有所压制。
受各地汽车摇号限额趋紧影响，今日汽车板块领跌，其中长城汽车(601633.SS)收跌8.49%；而受母公司增持的中石化(600028.SS)则逆市收升2.16%，但未能有效提振大盘。
沪深300指数.CSI300收跌1.27%，报2,353.568点；沪深300指数期货主力11月合约收盘报2,350.8点，跌1.42%，成交660,725手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。
路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周二表示，中国3月汽车销量同比增长4.0%至250万辆。 2月时同比增长22.4%，1月则增0.2%。 中国汽车工业协会表示，2017年第一季汽车销量较上年同期增长7.0%。 该协会1月时预计，今年销量将增长5%，较2016年13.7%的增幅明显减缓，因对小排量汽车的税费优惠计划结束。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)