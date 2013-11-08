技术分析：沪综指下跌压力逐渐加大

作者 曾祥进

路透北京11月8日 -中国股市沪综指.SSEC本周先震荡后走低，维稳力度明显有限令大盘反弹无法触及年线便返身向下，并再度接近2,100点关口。短线看，股指完成对年线以及双头型态颈线的反抽后回落，下跌压力逐渐加大，后市有进一步调整要求；中线看，2,100点关口的得失将左右未来较长时期大盘的运行态势，若有效下破该位，沪指将再度进入中长期探底走势。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/haq54v)

沪综指周初一度现盘中反弹，但力度有限，整体气氛极淡。均线系统显示，短中长期均线汇集并共振，在2,150-2,173点间形成巨大技术压力，维稳反弹未能引发买盘跟进，反导致更多持仓者乘高出局，由于半年线本周再告失守，短期均线系统空头排列已形成，令股指下跌压力逐步加大。

技术指标方面，日KDJ（随机指标）和RSI（相对强弱指数）本周未能进入中值区域便再度回落，显示反弹疲弱，MACD（平滑异同移动平均线）本周亦无任何改善讯号，BOLL（布尔通道）下轨持续下行，下周将达至2,090点之下，这将引导股指同步走低。

目前大盘的成交量能呈现明显的萎缩趋势，在周初的反弹行情中亦未现放大迹象，并逐渐进入日成交金额800亿元以下级次或更低，预计短期内该趋势仍将延续，在缩量背景下，大盘反复震荡下跌的机会较大。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/jaq54v)

沪综指本周收出较大幅度阴线，5周及10周均线（2,060-2,070）压力已成，下周大盘将继续考验处于2,100点附近的20周均线，若多头不能守住该重要支撑位，则可能明确终结7月初以来的本轮中期上涨行情。

此外，双头型态越发成型，并已完成技术性回抽，成交量的渐次萎缩亦为该形态的确立增添了重要砝码，若确立该形态，按照量度跌幅，大盘下跌目标将至少达到2,030点，而8月1日当日形成的1,993-1,997点盘中缺口亦极可能成为随后填补目标。

另须提到的是，目前月线中，5月均线亦处于2,102点，因此该点位的得失从中线角度看意义重大，多头会否在此位置倾力一搏尚拭目以待。（完）

(审校 林高丽)

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