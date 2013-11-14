沪综指收市小涨 军工传媒股等引领大盘技术反弹

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京11月14日 -中国股市沪综指周四收市小涨重返2,100点。分析师表示，在昨日大盘大幅下跌后，以军工和文化传媒为主的改革超预期板块与以创业板为主的成长股走强，带动大盘出现技术性反弹。不过金融地产等权重板块走势疲软以及市场流动性仍趋紧，大盘反弹高度有限。
沪综指.SSEC收报2,100.506点，涨12.565点或0.6%；上证A股今日成交额719亿元人民币，上日为732亿元。
“流动性不足决定市场的技术性反弹高度有限。”中银国际证券分析师周荣华表示，技术性反弹的特征主要表现为反弹时间较短，反弹高度较低，因此短期内大盘上升动力较弱。
今日中国央行继续暂停14天逆回购及国库现金招标中标利率超高，进一步施压市场资金面，银行间市场回购利率近全线上涨.
中共十八届三中全会提出将成立国家安全委员会，被视为将加强国家安全提高到更高的决策层面。
沪深300指数.CSI300收涨0.72%，报2,304.501点；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,300.6点，涨0.29%，成交494,533手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 林琦/张喜良)
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路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。