沪综指收市小涨 军工传媒股等引领大盘技术反弹

路透北京11月14日 -中国股市沪综指周四收市小涨重返2,100点。分析师表示，在昨日大盘大幅下跌后，以军工和文化传媒为主的改革超预期板块与以创业板为主的成长股走强，带动大盘出现技术性反弹。不过金融地产等权重板块走势疲软以及市场流动性仍趋紧，大盘反弹高度有限。