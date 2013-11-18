沪综指收升2.9% 三中全会细则提振人气

路透北京11月18日 -中国股市沪综指周一收升2.9%，并创下逾两个月以来最大单日升幅。分析师表示，中共三中全会细则公布，多个领域政策力度超预期，相关政策受益股行情全面爆发，且大盘蓝筹股亦因在港上市国企股表现出色而出现补涨，大盘大幅上扬，成交量继续放大。

沪综指.SSEC收报2,197.219点，涨61.392点或2.87%，此前最大单日涨幅为9月9日的3.37%。上证A股今日成交额1,430亿元人民币，较上日的1,131亿元增加近三成。

“今日大盘上涨原因主要是市场对十八届三中全会的政策深度挖掘后预期向好，整体市场氛围有所回暖。”国信证券分析师闫莉认为。

中国上周五晚间发布中共中央三中全会关于全面深化改革若干重大问题的决定，具体部署未来全面深化改革的主要任务和重大举措，其中不乏诸多突破性改革举措，包括土地改革、政府管理体制、国企改革、单独二胎等。

单独二胎概念股周一表现强劲，例如玩具企业高乐股份(002348.SZ)、乳业股三元股份(600429.SS)等收盘均封于涨停位。

此外，金融股整体继续保持强势上扬，其中招商银行上涨9.57%，收报11.34元。

市场人士指出，上周五公布的改革细节有助打消市场对改革的疑虑，一些机构调整对中国股市的看法，重又将资金投入。当然，未来在很大程度上还要取决于各政府部门对改革蓝图的执行情况。[ID:nL4S0J30LJ]

沪深300指数.CSI300收涨3.33%，报2,428.903点。沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,418.8点，涨3.00%，成交892,962手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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