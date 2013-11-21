沪综指近收平 大盘震荡较大

路透北京11月21日 -中国股市沪综指周四近收平，但盘中一度下跌逾1%。分析师表示，今日公布的中国11月汇丰PMI初值数据回落，显示经济增长仍不稳，且亚股今普遍回落，A股市场金融板块及前期热炒的改革概念股走势亦偏弱，令大盘出现较大震荡。