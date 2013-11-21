沪综指近收平 大盘震荡较大

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京11月21日 -中国股市沪综指周四近收平，但盘中一度下跌逾1%。分析师表示，今日公布的中国11月汇丰PMI初值数据回落，显示经济增长仍不稳，且亚股今普遍回落，A股市场金融板块及前期热炒的改革概念股走势亦偏弱，令大盘出现较大震荡。
沪综指.SSEC收报2,205.766点，跌0.847点或0.04%，盘中最低跌至2,177点；上证A股今日成交额1,198亿元人民币，较上日的1,046亿元增加一成半。
“11月汇丰PMI（初值）数据出现回落，预示四季度经济弱势趋势明显，同时流动性压力将使市场维持弱势震荡格局。”中银国际证券分析师周荣华认为。
周四公布的汇丰11月制造业采购经理人指数（PMI）初值微降至50.4，自七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。
他还表示，宏观经济有回落迹象导致大资金近期开始抛售中国蓝筹股股票，对股指造成压力。
上日表现强势的航天军工今日出现普遍回落，其中航天通信(600677.SS)收跌6.76%报13.65元。
沪深300指数.CSI300收跌0.61%，报2,409.989点。沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,415.2点，跌0.27%，成交726,821手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。