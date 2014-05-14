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中国财经 | 2014年 5月 14日 星期三 15:31 BJT

沪综指缩量小幅收低 煤炭有色获利回吐令大盘欲振乏力

路透上海5月14日 -中国股市沪综指周三收盘小跌，A股成交额创下近四个月新低。分析师指出，新“国九条”的刺激效应正在逐步弱化，前期超跌反弹的煤炭有色等资源板块出现获利回吐，市场观望气氛回归主流，大盘欲振乏力，呈窄幅整理走势，交投低迷。

沪综指.SSEC收报2,047.910点，跌2.818点或0.14%；上证A股今日成交额564亿元人民币，上日为736亿元，此前成交额低点是1月21日的519亿元。

“前期涨幅较多的股票需要消化一下，算是蓄势吧；而经济不好，与经济基本面相关的板块又动不了，只有金融股因券商创新大会稍微动一下。”东北证券分析师沈正阳指出。

第三届券商创新大会将于周五召开，此前国内媒体报导称，大会将就私募市场、财富管理、互联网证券、融资业务、投资咨询、风险管理六方面业务的发展创新进行研讨。

他还指出，目前大盘下档支撑较明显，但上行仍需利好信息刺激，否则仍会维持窄幅震荡走势。

沪深300指数.CSI300收报2,172.372点，跌0.11%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,166.6点，跌0.06%，成交409,858手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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