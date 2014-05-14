沪综指缩量小幅收低 煤炭有色获利回吐令大盘欲振乏力

沪综指.SSEC收报2,047.910点，跌2.818点或0.14%；上证A股今日成交额564亿元人民币，上日为736亿元，此前成交额低点是1月21日的519亿元。

“前期涨幅较多的股票需要消化一下，算是蓄势吧；而经济不好，与经济基本面相关的板块又动不了，只有金融股因券商创新大会稍微动一下。”东北证券分析师沈正阳指出。