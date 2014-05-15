沪综指收跌逾1% 受券商及有色等前期热门股回落拖累

沪综指.SSEC收报2,024.974点，跌22.936点或1.12%；上证A股今日成交额597亿元人民币，上日为近四个月来的新低564亿元。

“既然大盘上不去，就慢慢磨下来吧，”长江证券分析师宋中庆指出，近日领涨的煤炭有色板块的强势并不可持续，缺乏基本面的支撑，今天的下跌很正常。