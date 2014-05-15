沪综指收跌逾1% 受券商及有色等前期热门股回落拖累

中国国家统计局一季度经济运行情况发布会要点摘录
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。
路透上海5月15日 -中国股市沪综指周四收挫逾1%，连续第三日下跌。分析师指出，上周五颁布的新“国九条”利好效应已经弱化，券商股、煤炭有色等前期热门股全面回调，大多投资者对短期反弹的信心不足，大盘走势疲软乏力，成交仍旧低迷。
沪综指.SSEC收报2,024.974点，跌22.936点或1.12%；上证A股今日成交额597亿元人民币，上日为近四个月来的新低564亿元。
“既然大盘上不去，就慢慢磨下来吧，”长江证券分析师宋中庆指出，近日领涨的煤炭有色板块的强势并不可持续，缺乏基本面的支撑，今天的下跌很正常。
沪深300指数.CSI300收报2,144.084点，跌1.3%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,134.8点，跌1.02%，成交416,132手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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路透新加坡4月17日 - 中国蚂蚁金服提高对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International) 的收购报价，超过了竞购方Euronet Worldwide 的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。
路透北京4月17日 - 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF)操作共4,955亿元人民币，利率与上期持平。