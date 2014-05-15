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中国财经 | 2014年 5月 15日 星期四 15:14 BJT

沪综指收跌逾1% 受券商及有色等前期热门股回落拖累

路透上海5月15日 -中国股市沪综指周四收挫逾1%，连续第三日下跌。分析师指出，上周五颁布的新“国九条”利好效应已经弱化，券商股、煤炭有色等前期热门股全面回调，大多投资者对短期反弹的信心不足，大盘走势疲软乏力，成交仍旧低迷。

沪综指.SSEC收报2,024.974点，跌22.936点或1.12%；上证A股今日成交额597亿元人民币，上日为近四个月来的新低564亿元。

“既然大盘上不去，就慢慢磨下来吧，”长江证券分析师宋中庆指出，近日领涨的煤炭有色板块的强势并不可持续，缺乏基本面的支撑，今天的下跌很正常。

沪深300指数.CSI300收报2,144.084点，跌1.3%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,134.8点，跌1.02%，成交416,132手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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