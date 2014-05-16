沪综指缩量微收升 终结三连跌

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海5月16日 -中国股市沪综指周五收市微涨并终结三连跌，A股成交创下近四个月新低。分析师指出，在经历连续三天下跌后，大盘回调动能已基本消化，而且沪综指在2,000点整数关口的支撑较强，大盘今日出现企稳，但整体成交续创新低。
沪综指.SSEC收报2,026.504点，涨1.530点或0.08%，日低至2,012.694点；本周大盘累计上涨0.76%，结束此前连续四周跌势。上证A股今日成交额515亿元人民币，上日为597亿元，此前的成交额低点是1月20日的482亿元。
“大家对2,000点底部还是比较认可的，到了这个位置附近，大盘就跌不动了。”华泰证券分析师周林指出，因市场观望气氛浓厚，增量资金有限，大盘近期很难出现有力度的反弹，估计会维持目前这种不上不下的僵局。
沪深300指数.CSI300收报2,145.952点，涨0.09%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,131.2点，跌0.19%，成交563,670手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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