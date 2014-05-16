沪综指缩量微收升 终结三连跌

路透上海5月16日 -中国股市沪综指周五收市微涨并终结三连跌，A股成交创下近四个月新低。分析师指出，在经历连续三天下跌后，大盘回调动能已基本消化，而且沪综指在2,000点整数关口的支撑较强，大盘今日出现企稳，但整体成交续创新低。

沪综指.SSEC收报2,026.504点，涨1.530点或0.08%，日低至2,012.694点；本周大盘累计上涨0.76%，结束此前连续四周跌势。上证A股今日成交额515亿元人民币，上日为597亿元，此前的成交额低点是1月20日的482亿元。

“大家对2,000点底部还是比较认可的，到了这个位置附近，大盘就跌不动了。”华泰证券分析师周林指出，因市场观望气氛浓厚，增量资金有限，大盘近期很难出现有力度的反弹，估计会维持目前这种不上不下的僵局。