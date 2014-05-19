沪综指收跌1.1% 触及三周新低

路透北京5月19日 -中国股市沪综指周一收跌1.1%至三周新低。央行等部门出台措施治理整顿非标资产的消息冲击银行权重股，并拖累大盘走低。分析师指出，未来管理层或出台更多稳增长措施，以对冲治理银行同业业务所带来的负面影响。

沪综指 .SSEC收报2,005.183点，跌21.321点或1.05%，此前最低收盘为4月28日2,003.49点。上证A股今日成交额529亿元人民币，上日为515亿元。

“进一步加大对非标资产的治理整顿，后边经济向下压力会进一步加大，所以说今天市场出现了一个比较大幅度的调整。”方正证券分析师陈敏指出。

他并认为，虽然正式文件基本符合市场预期，但仍对房地产产业链、银行资本充足率等提出了更高的要求，对后期经济将产生一定的冲击，投资者需密切关注未来是否出台政策以对冲此不利消息的影响。

上证金融地产行业指数 .SSEFN 收跌1.95%，走势弱于大盘。民生银行 600016.SS收跌3.39%至7.42元，创两个月收盘新低。

为规范规模日益膨胀的银行同业业务，中国央行协同三会及外管局上周五联合发布通知予以规范，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度，尤其是此前狂飙的买入返售类非标业务。

沪深300指数 .CSI300 收报2,115.288点，跌1.43%；沪深300指数期货主力6月合约 CIFM4尾盘报2,101.4点，跌1.50%，成交642,036手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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