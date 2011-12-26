沪综指小幅收低并创近三年地量成交

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月26日电---中国股市沪综指周一小幅收低.连续七周下跌後後市场人气未见转暖迹象,外盘普遍上涨亦未能活跃气氛.分析人士称,短线若仍无实质性利好消息,大盘或仍在2,200线一带整固.
沪综指.SSEC收报2,190.11点,跌14.674点,或0.67%.今日A股成交额减至363亿元人民币,创2008年12月31日来最低,当时为334亿元.
华泰证券分析师周林称,今天市场表现不温不火,成交量太低迷,显示市场没有方向感,仍在等待实质性利好消息,例如下调存准、新股放行方面的变化等等.
沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,344.0点,跌0.73%,成交量为299,399手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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