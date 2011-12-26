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中国财经 | 2011年 12月 26日 星期一 16:30 BJT

沪综指小幅收低并创近三年地量成交

路透北京12月26日电---中国股市沪综指周一小幅收低.连续七周下跌後後市场人气未见转暖迹象,外盘普遍上涨亦未能活跃气氛.分析人士称,短线若仍无实质性利好消息,大盘或仍在2,200线一带整固.

沪综指.SSEC收报2,190.11点,跌14.674点,或0.67%.今日A股成交额减至363亿元人民币,创2008年12月31日来最低,当时为334亿元.

华泰证券分析师周林称,今天市场表现不温不火,成交量太低迷,显示市场没有方向感,仍在等待实质性利好消息,例如下调存准、新股放行方面的变化等等.

沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,344.0点,跌0.73%,成交量为299,399手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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