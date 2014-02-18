沪综指收低 金融地产等权重板块领跌大盘

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京2月18日 -中国股市沪综指周二收低，金融地产等权重板块领跌大盘。分析师指出，尽管今日央行正回购操作对当前流动性尚未产生实质冲击，但在整个经济大环境仍不尽人意的背景下，大盘难以进一步拓展反弹空间。
沪综指.SSEC收报2,119.065点，跌16.350点或0.77%，上证A股今日成交额1,295亿元人民币，上日为1,260亿元。
“每年春季躁动都是由于流动性缓解引发的市场热情，但大家仍担忧三月份经济下滑会更快一点，并带动周期性商品往下走，在这种环境下，资金仍然选择主题成长股。”华创证券策略分析师胡国鹏表示。
他并指出，在经济基本面偏弱但资金面偏宽松的前提下，资金不愿对基本面业绩没有支撑的周期型股票进行持续炒作。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌2.04%，前期持续大涨的中信银行(601998.SS)收跌2.49%。
中国央行时隔八个月重启正回购，央行公开市场进行了480亿元14天正回购。分析师表示，今日回收资金的量级并不大，对当前流动性未产生实质冲击。
沪深300指数.CSI300收报2,282.442点，跌1.26%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,284.4点，跌1.17%，成交239,835手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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