沪综指因权重股回调收跌 总理报告未超预期影响中性

路透上海3月5日 -中国股市沪综指周三连续第二日收跌。分析师指出，国务院总理李克强今日所作政府工作报告提出的宏观经济目标与市场预期一致，影响中性；而石化银行等权重股的回调，成为今日大盘下跌的主要推手，预计大盘短期内仍会维持弱势震荡。

沪综指.SSEC收报2,053.084点，跌18.389点或0.89%；上证A股今日成交额914亿元人民币，上日为1,009亿元。

“总理报告的影响为中性，7.5%的经济增长目标并没有超出市场预期，若是7%市场早就大跌了。”长江证券分析师宋中庆指出，“今天的下跌主要还是市场自然的力量，延续之前的技术性调整。”

根据国务院总理李克强所作的政府工作报告，中国2014年经济增长和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2（广义货币供应量）增速目标仍为13%左右。这三大目标和去年保持一致，也基本符合市场预期。

中国石化(600028.SS)和中国石油(601857.SS)分别收跌4.32%和1.43%。

沪深300指数.CSI300收报2,163.976点，跌0.93%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,150点，跌0.64%，成交662,345手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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