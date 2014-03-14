沪综指收低 银行、地产等权重股领跌

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京3月14日 -中国股市沪综指周五收低。此前涉足互联网金融的中信银行(601998.SS)受利空冲击，今日走势急转直下并带动银行板块整体下跌，地产等权重股亦跌幅居前。分析师指出，大盘下跌力度受此冲击有所加大。
沪综指.SSEC收报2,044.34点，跌14.77点或0.73%，本周沪综指累计跌2.6%。上证A股今日成交额698亿元人民币，上日为779亿元。
“唯一的一点利好就是觉得经济下行较快，政策后面可能会稍微放松一点，...负面的因素还是经济下行压力比较大。”国都证券分析师肖世俊表示，近期披露的经济数据显示整体经济形势仍然严峻。
上证银行股指数.SSEBKI收跌0.74%，中信银行早盘下跌8.07%至4.90元。
中信银行此前公告称其近日在互联网金融领域进行了一系列相关业务合作安排，合作对象包括腾讯公司、阿里巴巴及众安保险。今日有消息称，央行紧急叫停虚拟信用卡、二维码支付等业务，午后上交所宣布中信银行因需澄清媒体报导而暂停买卖。
沪深300指数.CSI300收报2,122.84点，跌0.82%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,097点，跌0.28%，成交559,420手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。