沪综指收低 银行、地产等权重股领跌

路透北京3月14日 -中国股市沪综指周五收低。此前涉足互联网金融的中信银行(601998.SS)受利空冲击，今日走势急转直下并带动银行板块整体下跌，地产等权重股亦跌幅居前。分析师指出，大盘下跌力度受此冲击有所加大。

沪综指.SSEC收报2,044.34点，跌14.77点或0.73%，本周沪综指累计跌2.6%。上证A股今日成交额698亿元人民币，上日为779亿元。

“唯一的一点利好就是觉得经济下行较快，政策后面可能会稍微放松一点，...负面的因素还是经济下行压力比较大。”国都证券分析师肖世俊表示，近期披露的经济数据显示整体经济形势仍然严峻。

上证银行股指数.SSEBKI收跌0.74%，中信银行早盘下跌8.07%至4.90元。

中信银行此前公告称其近日在互联网金融领域进行了一系列相关业务合作安排，合作对象包括腾讯公司、阿里巴巴及众安保险。今日有消息称，央行紧急叫停虚拟信用卡、二维码支付等业务，午后上交所宣布中信银行因需澄清媒体报导而暂停买卖。

沪深300指数.CSI300收报2,122.84点，跌0.82%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,097点，跌0.28%，成交559,420手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。