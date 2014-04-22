沪综指小幅收升 受银行股拉高带动

沪综指微收升结束四连跌 反弹乏力大盘料继续调整
路透北京4月20日 - 中国股市沪综指周四微收升，结束连四日跌势。分析师指出，今日早盘股指反弹乏力，午后再度下探3,150点附近后获护盘拉抬，尾盘在生物医药、食品饮料等防御性板块的拉抬下股指勉强翻红。短期大盘连续下跌后有望暂时企稳，但场内资金持续撤离，赎回压力逐步上升料使大盘反弹难度加大。
路透北京4月22日 -中国股市沪综指周二先抑后扬小幅收升,受银行股尾盘整体拉高带动。分析师表示，IPO预披露节奏加快继续压制市场，市场避险情绪蔓延伤及盘面，若无强有力的政策刺激，近期市场偏弱势格局仍将维持。
沪综指收盘报2,072.831点，涨7.005点或0.34%，上证A股今日成交额823亿元人民币，上日为815亿元。
“现在银行股护盘也很正常，...如果没有新的什么信息出来，没有什么重大利好的话，就是技术性护盘吧。”信达证券策略分析师艾宜表示。
中国证监会网站周一晚间刊登了18家拟首次公开发行（IPO）企业的预先披露材料，至此，前两批预披露企业达46家。
他并表示，年报不及预期的风险压制了创业板表现，尤其是缺乏业绩支撑的题材股或有较大跌幅。
上证银行股指数.SSEBKI收涨1.69%，民生银行(600016.SS)收升3.11%，创业板指数P则收跌2.028%。
沪深300指数.CSI300收报2,196.795点，涨0.44%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,192.8点，涨0.01%，成交698,803手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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