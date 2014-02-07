沪综指收升 迎来马年开门红

路透北京2月7日 -中国股市沪综指周五低开高走小幅收升，迎来马年开门红。分析师指出，受PMI数据疲弱影响，今日金融地产板块走势欠佳，但个股行情依然热络，以创业板为代表的小盘股继续走强，市场结构性行情延续。

沪综指.SSEC收报2,044.497点，涨11.414点或0.56%；上证A股今日成交额677亿元人民币，上日为582亿元。因春节假期，中国股市自1月31日至2月6日休市。

“目前流动性有所好转，2月份新股发行暂停，政策真空期促使资金回归中小市值股票和成长股里面，但经济下滑压力和资金成本上移使市场暂不具备系统性行情条件。”方正证券策略分析师陈敏表示。

他并分析指出，美联储QE退出加速对中国及全球经济均产生负面影响，中国监管当局对流动性的掌控能力较强，有能力对冲热钱对市场的冲击，因此尽管春节期间国际股汇市大跌，但对中国市场影响偏弱。

陈敏认为，数据显示中国经济在2014年开局回落压力依然较大，在节后资金成本运行中枢可能上移的预期下，周期类权重股仍不具备上行的条件，市场将继续以结构性的行情为主。

汇丰(HSBC)/Markit周五联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI)为50.7，为2011年8月以来最低位。此前公布的中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)亦降至六个月低点。

深圳创业板指数P收涨2.454%，再创收盘新高。

沪深300指数.CSI300收报2,212.483点，涨0.46%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,215.2点，涨0.27%，成交443,658手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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