沪综指收升1.1%至两个月新高

路透北京2月19日 -中国股市沪综指周三收升1.1%至两个月新高，银行、石化等权重板块领涨大盘，但成长股多现回落。分析师指出，今天大盘受权重股拉升出现一定涨幅并致指数虚高，成长股的回落预示短期行情正转入后半阶段。

沪综指.SSEC收报2,142.554点，涨23.488点或1.11%，此前收盘高点为去年12月18日的2,148.28点；上证A股今日成交额1,277亿元人民币，上日为1,295亿元。

“权重股的拉升没有意义，市场的核心还是在于成长股，成长股的回落可以说行情短期进入下半阶段。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。

上海石化(600688.SS)收报涨停至3.5元，仪征化纤(600871.SS)亦涨停报收3.47元。

他并指出，今日银行股受消息影响出现上涨，但对银行股业绩的实质性影响较为有限，该板块仍不具备持续性上行条件。

上证银行股指数.SSEBKI收涨2.94%，前期持续大涨的中信银行(601998.SS)再度收报涨停至5.16元。

据中国证券报周三报导，首批民营银行牌照有望在全国人大和政协两会召开前后“落地”，首批试点的3-5家民营银行，可能产生于目前呼声最高的几个热点区域。

沪深300指数.CSI300收报2,308.656点，涨1.15%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,309.0点，涨1.14%，成交4986,671手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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