沪综指收市小升 房地产股及银行石化等大盘股走强

路透上海3月6日 -中国股市沪综指周四收市小涨。分析师指出，昨日发布的政府工作报告未提房地产市场调控新措施，对房地产股而言已是利好，今日由房地产股领涨，近日回调的银行石化股亦有所反弹，这些大盘股的走强带动大盘结束两连跌。

沪综指.SSEC收报2,059.578点，涨6.494点或0.32%；上证A股今日成交额924亿元人民币，上日为914亿元。

“今年政府工作报告中对房地产行业的提法，已是这几年最温柔的，因此房地产股应声上涨。”华泰证券分析师周林指出，今日盘中还是出现翘翘板现象，在大盘股反弹时，中小市值股出现回落，因此大盘指数表现较温和。

随着政府工作报告的发布以及住建部官员的表态，中国政府对房地产市场的政策态度进一步得到确认，总体而言调控有所淡化，未来将针对不同地区进行分类指导，同时着力推进保障性住房的供应。

政府工作报告中提到，今年将针对不同城市情况分类调控，增加中小套型商品房和共有产权住房供应，抑制投机投资性需求，促进房地产市场持续健康发展。

房地产龙头股万科(000002.SZ)收报7.32元，涨8.28%。该公司预计在收市后发布2013年报业绩，其B股转H股的方案已获中国证监会批复同意。

沪深300指数.CSI300收报2,173.634点，涨0.45%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,164点，涨0.67%，成交898,820手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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