沪综指收市小升 房地产股及银行石化等大盘股走强

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海3月6日 -中国股市沪综指周四收市小涨。分析师指出，昨日发布的政府工作报告未提房地产市场调控新措施，对房地产股而言已是利好，今日由房地产股领涨，近日回调的银行石化股亦有所反弹，这些大盘股的走强带动大盘结束两连跌。
沪综指.SSEC收报2,059.578点，涨6.494点或0.32%；上证A股今日成交额924亿元人民币，上日为914亿元。
“今年政府工作报告中对房地产行业的提法，已是这几年最温柔的，因此房地产股应声上涨。”华泰证券分析师周林指出，今日盘中还是出现翘翘板现象，在大盘股反弹时，中小市值股出现回落，因此大盘指数表现较温和。
随着政府工作报告的发布以及住建部官员的表态，中国政府对房地产市场的政策态度进一步得到确认，总体而言调控有所淡化，未来将针对不同地区进行分类指导，同时着力推进保障性住房的供应。
政府工作报告中提到，今年将针对不同城市情况分类调控，增加中小套型商品房和共有产权住房供应，抑制投机投资性需求，促进房地产市场持续健康发展。
房地产龙头股万科(000002.SZ)收报7.32元，涨8.28%。该公司预计在收市后发布2013年报业绩，其B股转H股的方案已获中国证监会批复同意。
沪深300指数.CSI300收报2,173.634点，涨0.45%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,164点，涨0.67%，成交898,820手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。