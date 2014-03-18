沪综指小幅收升 金融地产股疲弱

路透北京3月18日 -中国股市沪综指周二小幅收升。今日周期类股和中小个股的跷跷板效应再现，金融、地产股表现疲弱。分析师指出，短时间再出利空的可能不大，目前市场仍属于盘整时期。

沪综指.SSEC收报2,025.196点，涨1.523点或0.08%；上证A股今日成交额835亿元人民币，上日为719亿元。

“市场的风险可能没有想像的那么大，马上年报也出来了，市场的估值中枢还有一个上行的动力，这个也会对市场有一定的支撑。”信达证券策略分析师艾宜表示。

他并认为，近期央行货币政策与回购利率走势都较为稳定，流动性对市场影响不大。

中国人民银行公开市场本周二单日净回笼650亿元人民币，回笼工具仍由28天期正回购独当，资金利率应声普涨。

艾宜并指出，1-2月份宏观经济数据显示房地产投资增速明显放缓并呈现下滑态势，尽管房地产企业年报业绩仍趋乐观，对市场未来对房地产行业发展前景的担忧制约了该板块的表现。

深万科(000002.SZ)收跌2.06%至7.60元。

中国官方数据显示年初房价涨势持续放缓，继1月70个大中城市房价同比涨幅一年来首度回落，2月涨幅继续缩窄，在房地产信贷整体偏紧之下，开发商采取灵活策略以应对销售下滑的局面。

沪深300指数.CSI300收报2,138.133点，跌0.23%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,118.0点，跌0.30%，成交480,236手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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