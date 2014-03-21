沪综指收升2.7% 创四个月最大涨幅

路透北京3月21日 -中国股市沪综指周五收升2.7%，创四个月最大单日涨幅。分析师指出，房地产企业再融资获放行，午后市场传言优先股即将启动等利好因素，令近日相对低迷的金融地产股借机反弹，带动大盘重返2,000点整数关口之上。

沪综指.SSEC收报2,047.619点，大涨54.140点或2.72%，此前最大单日涨幅为2013年11月18日的2.87%；本周累计则上涨2.16%。上证A股今日成交额1,092亿元人民币，上日为885亿元。

“这个可能受地产股的带动，……但是这种反弹的话没有什么大的看点，因为整个经济还在下行。”湘财证券分析师朱礼旭称。

他并指出，允许房地产企业再融资显示管理层对房企的宏观调控开始出现结构性的松动，万科、保利等大型房企的实际控制人近期在增持，再加上前期整个市场持续调整过程中，周期股受到一定程度的抑制，房地产股的股价存在反弹动力。

还有分析师表示，午后市场传言，在今日盘后举行的证监会例会或会宣布优先股启动、新股发行制度改革以及创业板再融资等方面的政策，优先股启动对银行等大盘蓝筹股是一利好因素，大盘股亦借机反弹。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨4.75%；A股房地产龙头万科(000002.SZ)收盘涨6.66%，而有望获首批优先股试点的浦发银行(600000.SS)收在涨停位。

沪深300指数.CSI300收报2,158.798点，涨3.44%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,149.6点，涨4.3%，成交993,982手。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)

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