沪综指连续第三日收升 电子、传媒等消费类股涨幅居前

路透北京4月9日 -中国股市沪综指周三连续第三日收升。今日市场跷跷板效应持续，权重股出现休整，小盘股表现活跃，电子、传媒等消费类股涨幅居前。分析师指出，目前的反弹仍非大盘持续性上涨，整体仍属震荡整理行情。

沪综指收盘报2,105.237点，涨6.953点或0.33%，上证A股今日成交额872亿元人民币，上日为1,079亿元。

“从整个大的趋势上来看的话，就是有反弹无趋势的这样一个行情。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。

他并指出，部分创业板公司的一季报披露显示公司业绩有较大幅度增长，市场短期可能将其作为炒作题材。

创业板指数P收涨1.427%，恒生电子(600570.SS)涨停报收，歌华有线(600037.SS)上涨7.54%。

2014年上市公司一季报今日开始披露。数据显示,截至4月8日,共有674家公司披露了2014年一季度业绩预告,预喜公司占比近六成。一季报业绩优良和高送转股票短期有望获得资金关注。

沪深300指数.CSI300收报2,238.620点，涨0.06%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,243.0点，跌0.04%，成交532,653手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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