沪综指收创近两个月最大单日涨幅 新国九条出台提振市场人气

沪综指缩量收升 雄安新区概念股大幅反弹大盘震荡整理
路透北京4月25日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，雄安新区概念股大幅反弹带动今日大盘震荡上涨，但力度偏弱，成交量继续萎缩。由于金融监管措施对市场冲击余波仍在，料指数难以出现大幅反弹，大盘或将在目前区域内反复震荡盘整。
路透北京5月12日 -中国股市沪综指.SSEC周一放量收升，创近两个月最大单日涨幅。在国务院促进资本市场发展的“新国九条”发布后，大盘在煤炭、有色板块带领下大幅上扬。分析师指出，今日政策引发市场较强力度反弹，但IPO扩容压力依然较大，料反弹结束后大盘转入区间震荡阶段。
沪综指收报2,052.871点，涨41.736点或2.08%，此前最大涨幅为2014年3月21日2.72%；上证A股今日成交额880亿元人民币，上日成交金额为574亿元，较上个交易日放大五成。
“涨的都是煤炭、有色这些，它们是完全超跌，它（的大涨）是情绪的集中宣泄。”华创证券分析师胡国鹏表示。
多个煤炭电力股涨停收报，陕西煤业(601225.SS)涨停收报至4.48元，华电能源(600726.SS)亦收报涨停至2.93元。
他并表示，“新国九条”出台对市场情绪有所改善，加大市场短期走势的波动，但无法改变市场中长期的走势。
中国国务院上周五发布促进资本市场发展的新“国九条”，为资本市场划定改革方向。证监会表示，“国九条”是全面深化资本市场改革的纲领性文件，对新时期资本市场各个方面进行了统筹规划和总体部署。
沪深300指数.CSI300收报2,179.666点，涨2.14%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,177.2点，涨1.88%，成交737,809手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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