沪综指收盘略跌 因经济数据较弱及前期强势股回调

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海2月20日 -中国股市沪综指周四收盘略跌。分析师指出，最新经济数据显示经济下行风险，以及近期较活跃的中小盘股今日出现获利回吐，大盘显现冲高乏力，所幸中国石化(600028.SS)等部分权重股受消息面支撑走势较强，将大盘勉强稳住。估计短期内大盘股或有补涨机会。
沪综指.SSEC收报2,138.782点，跌3.772点或0.18%，昨日沪综指创下两个月收盘新高。上证A股今日成交额1,307亿元人民币，上日为1,277亿元。
“若扣除中国石化涨停所带来的影响，其实今天上海要跌15个点左右。”山西证券分析师杜亮指出，在经过前期的连续上涨后，相当多个股已累积不少获利盘，需要技术性回调，今天下跌并不令人感到意外。
中国最大炼油商--中国石化(0386.HK)公告称，将寻求出售油品销售业务最多30%股权，其A股开盘一分钟后即封涨停直至收盘，报收于5.17元。中石化旗下子公司仪征化纤(600871.SS)和上海石化(600688.SS)亦收于涨停位。
深市创业板指数R.CHINEXTTR收盘则下跌1.893%，跌幅明显高于沪综指。
受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。受该数据影响，日本、韩国、台湾、香港等周边股市周四均出现下跌。
沪深300指数.CSI300收报2,287.436点，跌0.92%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,282.2点，跌0.97%，成交626,912手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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