沪综指小跌 房地产股反弹行情夭折

沪综指.SSEC收报2,057.908点，跌1.670点或0.08%，本周沪综指累计涨0.08%；上证A股今日成交额892亿元人民币，上日为924亿元。

“大盘下跌的空间不大，上涨也有阻力，震荡行情也正常。”山西证券分析师杜亮指出，两会对股市的影响已不大，股市短期还会按着自己的节奏走。