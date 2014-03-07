沪综指小跌 房地产股反弹行情夭折

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海3月7日 -中国股市沪综指周五收市小跌。分析师指出，昨日引领大盘反弹的房地产股，今日就强势不再，市场中缺乏持续热点，投资者观望气氛浓厚，大盘基本维持区间震荡走势。
沪综指.SSEC收报2,057.908点，跌1.670点或0.08%，本周沪综指累计涨0.08%；上证A股今日成交额892亿元人民币，上日为924亿元。
“大盘下跌的空间不大，上涨也有阻力，震荡行情也正常。”山西证券分析师杜亮指出，两会对股市的影响已不大，股市短期还会按着自己的节奏走。
他表示，房地产和银行股等大盘蓝筹股已开始企稳，而油气改革、国企改革、新能源等题材热络起来，预计下周大盘震荡向上的可能性较大。
沪深300指数.CSI300收报2,168.358点，跌0.24%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,147.6点，跌0.9%，成交707,437手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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