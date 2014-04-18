沪综指收盘微跌 刺激政策预期落空致大盘窄幅整理

中国国家统计局一季度经济运行情况发布会要点摘录
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。
路透北京4月18日 -中国股市沪综指周五收盘微跌。分析师表示，在经济刺激政策短期难兑现的情况下，近期股市呈现弱势窄幅震荡特征，权重板块出现调整，主题性板块相对活跃。后市若经济下行压力加大，大盘仍可能存在新一轮下跌。
沪综指收盘报2,097.748点，跌1.138点或0.05%，本周沪综指累计跌1.5%；上证A股今日成交额725亿元人民币，上日为742亿元。
“最主要因素还是基于之前放松预期落空吧。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他并指出，4月初大盘反弹很重要的因素在于，市场预期政府在经济数据走弱后会推出更大规模的经济刺激措施。现在来看，这种预期在短期之内基本落空，市场恢复回调走势仍属正常。
沪深300指数.CSI300收报2,224.479点，跌0.01%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,225.6点，跌0.17%，成交698,510手。（完）
(发稿 林琦；审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。
路透新加坡4月17日 - 中国蚂蚁金服提高对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International) 的收购报价，超过了竞购方Euronet Worldwide 的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。
路透北京4月17日 - 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF)操作共4,955亿元人民币，利率与上期持平。