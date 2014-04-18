沪综指收盘微跌 刺激政策预期落空致大盘窄幅整理

路透北京4月18日 -中国股市沪综指周五收盘微跌。分析师表示，在经济刺激政策短期难兑现的情况下，近期股市呈现弱势窄幅震荡特征，权重板块出现调整，主题性板块相对活跃。后市若经济下行压力加大，大盘仍可能存在新一轮下跌。

他并指出，4月初大盘反弹很重要的因素在于，市场预期政府在经济数据走弱后会推出更大规模的经济刺激措施。现在来看，这种预期在短期之内基本落空，市场恢复回调走势仍属正常。