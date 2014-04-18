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中国财经 | 2014年 4月 18日 星期五 15:16 BJT

沪综指收盘微跌 刺激政策预期落空致大盘窄幅整理

路透北京4月18日 -中国股市沪综指周五收盘微跌。分析师表示，在经济刺激政策短期难兑现的情况下，近期股市呈现弱势窄幅震荡特征，权重板块出现调整，主题性板块相对活跃。后市若经济下行压力加大，大盘仍可能存在新一轮下跌。

沪综指收盘报2,097.748点，跌1.138点或0.05%，本周沪综指累计跌1.5%；上证A股今日成交额725亿元人民币，上日为742亿元。

“最主要因素还是基于之前放松预期落空吧。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他并指出，4月初大盘反弹很重要的因素在于，市场预期政府在经济数据走弱后会推出更大规模的经济刺激措施。现在来看，这种预期在短期之内基本落空，市场恢复回调走势仍属正常。

沪深300指数.CSI300收报2,224.479点，跌0.01%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,225.6点，跌0.17%，成交698,510手。（完）

(发稿 林琦；审校 林高丽)

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