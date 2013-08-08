沪综指微收跌 投资者谨慎观望等待明日经济数据明朗

路透上海8月8日 - 中国股市沪综指周四收盘微跌。分析师指出，在工业生产者出厂价格指数(PPI)等关键宏观经济指标明日公布前，投资者大多持谨慎观望态度，大盘维持窄盘震荡走势，成交量明显萎缩。

沪综指.SSEC收报2,044.895点，跌1.883点，或0.09%，上海A股今日成交额为718亿元人民币，较上日的911亿元跌逾两成。

“数据马上要公布了，大家担心数据出乎意料，因此暂时先不动。”华泰证券分析师周林指出，只要明日公布的数据不是太坏，下周初股市或会有一波小反弹。

他说，今日公布的中国贸易数据对大盘影响不大，目前大家更关注PPI、固定资产投资等数据，因为这直接牵涉到制造业的业绩前景。

中国国家统计局周五将公布7月PPI、居民消费价格指数（CPI）、固定资产投资等关键经济指标。路透调查显示，7月CPI同比料上涨2.8%，整个上半年通胀率为2.4%，远低于政府年初设定的目标3.5%，全年通胀预计保持温和可控；7月PPI同比预计下滑2.2%，和上月相比降幅有所收窄。

中国海关周四公布数据显示，7月进出口同比增速双双由负转正，出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调查预估分别为增长3%和2.1%。

沪深300指数.CSI300收跌0.17%，报2,276.782点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,268点，跌0.09%，成交820,288手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。