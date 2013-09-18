(更正)沪综指收挫逾2% 金融地产股领跌

(更正：内文“十一届三中全会”有误，应为“十八届三中全会”。)

路透上海9月17日 - 中国股市周二收挫逾2%，创逾两个月最大单日跌幅。今日公布的FDI数据低于预期令外资流出忧虑提升，而新股IPO可能在十八届三中全会后开闸的传闻更是打击市场信心，前期涨幅居前的上海自贸区题材股及金融地产等板块率先调整，节前获利回吐压力沉重令大盘连续三日下跌。

沪综指.SSEC收报2,187.560点，跌45.841点或2.05%，此前最大单日跌幅为7月8日的2.44%；上证A股今日成交额为1,321亿元人民币，上日为1,331亿元。上证金融地产行业指数.SSEFN收跌2.37%。

“今日下跌的原因主要来自于FDI数据的影响，以及IPO开闸的传闻，但节后市场情绪不必过分悲观。”中原证券分析师张刚指出。

中国8月FDI同比增幅降至接近零增长，但个别月份数据波动并不足以反映趋势的变化，商务部预计未来数月利用外资还将保持相对平稳，全年实际引资规模有望高于去年。

商务部稍早公布，8月全国实际使用外资(FDI)金额83.8亿美元，同比增长0.62%，远低于上月逾24%的增幅；1-8月累计实际使用外资金额为797.7亿美元，同比增长6.37%。

另今日有机构发布报告认为，十八届三中全会后，IPO可能恢复正常。张刚认为，今日的大盘表现表明了市场对IPO重启仍然偏悲观，未来或预期以创业板等中小盘股票率先启动。

沪深300指数.CSI300收跌2.06%，报2,427.322点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,433.2点，跌1.91%，成交439,400手。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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