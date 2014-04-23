沪综指小幅收跌 IPO密集预披露继续对市场施压

路透北京4月23日 -中国股市沪综指周三小幅收跌，成交较为低迷。尽管今日公布的汇丰PMI初值有所反弹，但分析师表示，新股首次公开发行（IPO）密集预披露继续对市场施压，其中不乏国泰君安证券等大盘股，投资者相对谨慎，料后市大盘将继续探底。

沪综指收盘报2,067.382点，跌5.449点或0.26%；上证A股今日成交额661亿元人民币，较上日的823亿元减两成。

“从昨天晚上来看，我们可以看到像国泰君安这样的大盘蓝筹股也开始上市，我觉得整体上可能对市场形成一个比较负面的拖累吧。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。

他并表示，IPO密集发行不仅对市场情绪造成负面影响，且对市场资金形成部分分流，权重股的新发上市将使大盘蓝筹股的防御价值渐失，短期对市场形成压制。

中国证监会网站周二晚间发布第三批19家公司的IPO预披露材料，其中包括国泰君安证券、东方证券和东兴证券三家券商。至此，发布预披露的公司已达65家，其中沪市34家，深市中小板14家，创业板17家。

汇丰今日公布的中国4月制造业PMI(采购经理人指数)初值，扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。

沪深300指数.CSI300收报2,194.668点，跌0.10%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,186.2点，跌0.05%，成交599,353手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。