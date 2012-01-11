沪综指小幅收跌终止三连涨

路透北京1月11日电---中国股市沪综指周三小幅收跌,终止此前连续三日涨势.分析人士指出,短线大盘累计升幅较大引发获利回吐压力,令股指有震荡整理需求,而此轮反弹行情的幅度将取决於近期政策利好兑现及信贷投放力度.

沪综指.SSEC收报2,276.046点,跌9.698点或0.42%,昨日该股指曾创下近一个月来高点.今日沪市A股成交额缩窄至741亿元人民币,昨日为908亿元.

"因为短线上涨较急,获利盘较为丰厚,市场有震荡整理的需要.同时,由於量能释放较快,也有缩量回稳,在此蓄势的要求."申银万国分析师钱启敏亦并指出,此轮反弹最终能有多高,还取决於政策利好的兑现力度和时间.