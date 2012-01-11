沪综指小幅收跌终止三连涨

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京1月11日电---中国股市沪综指周三小幅收跌,终止此前连续三日涨势.分析人士指出,短线大盘累计升幅较大引发获利回吐压力,令股指有震荡整理需求,而此轮反弹行情的幅度将取决於近期政策利好兑现及信贷投放力度.
沪综指.SSEC收报2,276.046点,跌9.698点或0.42%,昨日该股指曾创下近一个月来高点.今日沪市A股成交额缩窄至741亿元人民币,昨日为908亿元.
"因为短线上涨较急,获利盘较为丰厚,市场有震荡整理的需要.同时,由於量能释放较快,也有缩量回稳,在此蓄势的要求."申银万国分析师钱启敏亦并指出,此轮反弹最终能有多高,还取决於政策利好的兑现力度和时间.
沪综指上周五探底2,132点以来,至今日盘中高点2,290点,最大累计升幅达7.4%.
华西证券分析师毛胜则称,尽管近日大盘呈现超跌反弹,但预计未来上行空间不大,因市场对经济前景的悲观预期短期恐难以弱化.预计短线股指仍将维持在2,200-2,300点区间窄幅震荡.
煤炭及钢铁板块今日继续表现突出,其中恒源煤电(600971.SS)收报16.56元,连续第三个交易日涨停.
沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,444.8点,跌0.43%,成交量为290,561手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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