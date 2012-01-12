沪综指收盘微跌 大盘窄幅震荡

万里股份终止与搜房资产重组方案 因中概股回归A股政策不明
路透上海2月23日 - 中国重庆万里新能源股份有限公司周四公告，决定终止与搜房控股相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。
路透北京1月12日电---中国股市沪综指周四微幅收跌,12月通胀数据持续回落但与市场预期相符,令大盘呈窄幅震荡整理走势.分析人士认为,数据利好令市场预期政策或将进一步放松,预计春节前大盘将维持震荡盘升走势.
沪综指.SSEC收报2,275.010点,跌1.036点或0.05%.今日沪市A股成交额继续缩窄至638亿元人民币,昨日为741亿元.
"数据显示经济运行情况进一步可控,对市场为利好,预期政策会进一步放松."第一创业证券分析师郭树华称,预计近期大盘将震荡盘升,反弹将可持续到春节前,不过60天均线(2,340点)附近则有较强阻力.
他并认为,目前下调存准是市场最为关注的消息面,其作为明确的政策放松信号对市场的刺激应最明显,"若春节前宣布下调,那麽市场将走得更强;若预期落空,上升高度则将会打个折扣".
中国12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.1%,创15个月新低.展望2012年,通胀压力亦将大幅缓解.然而在世界经济形势严峻复杂,中国内需未有提振的情况下,要实现"稳增长"或要求政府进一步放宽宏观政策,以助推经济发展.
沪深300指数2012年1月合约尾盘报2,447.4点,跌0.24%,成交量为318,016手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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