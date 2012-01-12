沪综指收盘微跌 大盘窄幅震荡

沪综指.SSEC收报2,275.010点,跌1.036点或0.05%.今日沪市A股成交额继续缩窄至638亿元人民币,昨日为741亿元.

"数据显示经济运行情况进一步可控,对市场为利好,预期政策会进一步放松."第一创业证券分析师郭树华称,预计近期大盘将震荡盘升,反弹将可持续到春节前,不过60天均线(2,340点)附近则有较强阻力.

他并认为,目前下调存准是市场最为关注的消息面,其作为明确的政策放松信号对市场的刺激应最明显,"若春节前宣布下调,那麽市场将走得更强;若预期落空,上升高度则将会打个折扣".